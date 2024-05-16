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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, №90 - Киев (88005) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 841 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
1233,99
Экономия: -149,99 грн
1084,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
1235,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1200,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1291,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
1141,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1290,87 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1235,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
1217,99
Экономия: -133,99 грн
1084,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
1423,70
Экономия: -282,74 грн
1140,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
1092,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1199,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
1250,01 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
1154,64
Экономия: -41,99 грн
1112,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
1235,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1235,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1308,09
Экономия: -75,09 грн
1233,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
1290,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1242,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
1423,70
Экономия: -282,74 грн
1140,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1127,43 грн