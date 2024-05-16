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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, №90 - Харьков (88005) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 390 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
1257,84 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
1137,72 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1300,02
Экономия: -75,77 грн
1224,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
1184,04 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
1285,02 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1194,73
Экономия: -43,63 грн
1151,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
1310,94 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
1288,98 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1196,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1320,66 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1235,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1233,99
Экономия: -149,99 грн
1084,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1285,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1137,33 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1205,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1291,01
Экономия: -56,66 грн
1234,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
1329,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
1266,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1203,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1277,73 грн