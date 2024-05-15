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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, №90 - Днепр (Днепропетровск) (88005) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1309,69
Экономия: -76,69 грн
1233,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
1283,68
Экономия: -50,68 грн
1233,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
1215,79
Экономия: -64,69 грн
1151,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
1235,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1273,41 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1235,00
Экономия: -151,00 грн
1084,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1235,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1279,85
Экономия: -56,21 грн
1223,64 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
1235,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
1196,04 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1314,86
Экономия: -92,20 грн
1222,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
1228,57
Экономия: -77,47 грн
1151,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1231,99
Экономия: -147,99 грн
1084,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
1287,62
Экономия: -54,62 грн
1233,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1083,89 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
1235,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1197,49
Экономия: -46,39 грн
1151,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1298,47
Экономия: -65,47 грн
1233,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1215,45
Экономия: -64,35 грн
1151,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
1303,40
Экономия: -70,40 грн
1233,00 грн