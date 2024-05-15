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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (88004) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
541,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
559,07
Экономия: -22,07 грн
537,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
509,83
Экономия: -27,13 грн
482,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
532,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
532,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
541,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
532,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
512,86 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
567,66
Экономия: -36,85 грн
530,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
515,19
Экономия: -32,49 грн
482,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
541,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
541,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
502,15
Экономия: -19,45 грн
482,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
541,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
495,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
541,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
541,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
541,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
566,95
Экономия: -42,58 грн
524,37 грн