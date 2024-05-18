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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №90 - Запорожье (62409) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
709,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
692,00
Экономия: -31,40 грн
660,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
692,00
Экономия: -31,40 грн
660,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
694,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
727,33
Экономия: -75,56 грн
651,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
732,10
Экономия: -75,87 грн
656,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (70)
667,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
690,99
Экономия: -35,99 грн
655,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
756,00
Экономия: -95,40 грн
660,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
669,78 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
756,00
Экономия: -95,40 грн
660,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
678,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
620,32
Экономия: -27,22 грн
593,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
676,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
574,12 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
709,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
722,83
Экономия: -77,18 грн
645,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
690,97
Экономия: -58,14 грн
632,83 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
709,40 грн