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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №90 - Львов (62409) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
771,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
708,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
626,21 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
678,75
Экономия: -9,82 грн
668,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
724,70
Экономия: -74,19 грн
650,51 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
648,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
649,32 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
692,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (70)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
664,07
Экономия: -32,58 грн
631,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
727,47
Экономия: -70,12 грн
657,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
756,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
660,99
Экономия: -5,99 грн
655,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
758,00 грн