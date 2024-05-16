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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №90 - Харьков (62409) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 376 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
712,08 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
629,90 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
707,12
Экономия: -88,53 грн
618,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
687,69 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
688,95 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
710,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
718,33
Экономия: -51,89 грн
666,44 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
709,29 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
706,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
658,08 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
692,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
716,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
683,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
723,87
Экономия: -54,45 грн
669,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
720,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
686,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
723,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
686,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
695,97 грн