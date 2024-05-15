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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №90 - Днепр (Днепропетровск) (62409) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
716,03
Экономия: -41,93 грн
674,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
712,11
Экономия: -28,11 грн
684,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
731,00
Экономия: -38,90 грн
692,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
688,59 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
692,00
Экономия: -37,00 грн
655,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
699,72
Экономия: -42,74 грн
656,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
648,37 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
727,95
Экономия: -63,97 грн
663,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
738,68
Экономия: -71,81 грн
666,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
691,99
Экономия: -36,99 грн
655,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
722,76
Экономия: -65,78 грн
656,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
607,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
692,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
701,27
Экономия: -44,29 грн
656,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
728,85
Экономия: -54,63 грн
674,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
730,79
Экономия: -77,07 грн
653,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
731,62
Экономия: -74,38 грн
657,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
649,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
692,27
Экономия: -53,26 грн
639,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
667,52 грн