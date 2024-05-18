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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №90 - Запорожье (62408) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
972,00
Экономия: -189,00 грн
783,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
842,00
Экономия: -59,00 грн
783,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -59,00 грн
783,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
828,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
888,12
Экономия: -108,64 грн
779,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
875,86
Экономия: -94,45 грн
781,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
808,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
936,00
Экономия: -153,00 грн
783,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
841,32 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
936,00
Экономия: -153,00 грн
783,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
842,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
881,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
855,65
Экономия: -96,65 грн
759,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
809,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
864,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
854,42
Экономия: -77,36 грн
777,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
849,92
Экономия: -71,51 грн
778,41 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
842,00 грн