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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №90 - Одесса (62408) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
808,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
842,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
859,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
825,19
Экономия: -24,19 грн
801,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
927,40 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
873,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
873,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (70)
936,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
880,34
Экономия: -77,79 грн
802,55 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
855,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
842,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
873,40
Экономия: -98,57 грн
774,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
873,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
884,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
835,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (195)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
864,20 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
863,14
Экономия: -66,75 грн
796,39 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
791,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
879,33
Экономия: -78,24 грн
801,09 грн