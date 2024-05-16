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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №90 - Львов (62408) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
905,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
862,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
791,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
884,90
Экономия: -93,10 грн
791,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
794,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
970,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
762,86 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
842,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
842,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
817,00
Экономия: -19,00 грн
798,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
850,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
879,09
Экономия: -88,91 грн
790,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
842,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
888,28
Экономия: -96,18 грн
792,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (70)
938,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
826,99
Экономия: -28,99 грн
798,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
938,00 грн