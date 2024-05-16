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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №90 - Харьков (62408) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 412 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
872,28 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
767,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
887,22
Экономия: -96,60 грн
790,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
881,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
845,19 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
885,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
874,33
Экономия: -77,85 грн
796,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
872,28 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
849,42 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
845,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
866,97 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
842,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
899,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
876,15 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
802,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
881,07
Экономия: -79,55 грн
801,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
849,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
816,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
877,59 грн