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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №90 - Днепр (Днепропетровск) (62408) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 270 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
897,67
Экономия: -57,18 грн
840,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
879,83
Экономия: -39,71 грн
840,12 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
842,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
892,59
Экономия: -47,49 грн
845,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
893,52 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
842,00
Экономия: -44,00 грн
798,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
877,21
Экономия: -76,20 грн
801,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
808,61 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
899,29
Экономия: -132,73 грн
766,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
901,98
Экономия: -105,27 грн
796,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
822,99
Экономия: -24,99 грн
798,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
882,54
Экономия: -81,53 грн
801,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
767,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
842,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
879,16
Экономия: -78,15 грн
801,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
899,45
Экономия: -106,82 грн
792,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
892,34
Экономия: -100,85 грн
791,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
864,81
Экономия: -72,99 грн
791,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
794,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
904,09
Экономия: -100,56 грн
803,53 грн