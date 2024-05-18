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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №30 - Запорожье (55947) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
327,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
343,64
Экономия: -28,34 грн
315,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
336,06
Экономия: -32,97 грн
303,09 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
328,00
Экономия: -24,00 грн
304,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
360,00
Экономия: -62,10 грн
297,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
327,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
328,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
317,99
Экономия: -13,99 грн
304,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
323,19
Экономия: -19,26 грн
303,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
346,08 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
327,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
327,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
339,72
Экономия: -24,30 грн
315,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
328,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
327,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
327,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
327,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
321,09
Экономия: -12,08 грн
309,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
327,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (162)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
327,80 грн