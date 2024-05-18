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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №30 - Запорожье (55946) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
261,67
Экономия: -23,36 грн
238,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
247,53
Экономия: -21,28 грн
226,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
226,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -21,00 грн
228,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
276,00
Экономия: -37,50 грн
238,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
244,99
Экономия: -16,99 грн
228,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
244,74
Экономия: -10,74 грн
234,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
245,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
249,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
245,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
258,74
Экономия: -30,67 грн
228,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
245,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (117)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
245,70 грн