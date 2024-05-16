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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №30 - Львов (55946) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
284,46
Экономия: -38,38 грн
246,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
217,98 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
218,14
Экономия: -1,80 грн
216,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (138)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
245,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
242,99
Экономия: -14,99 грн
228,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
239,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
223,79 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
246,99
Экономия: -18,99 грн
228,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
249,00
Экономия: -21,00 грн
228,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (138)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
245,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (138)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
245,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
266,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
235,99
Экономия: -7,99 грн
228,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
249,00
Экономия: -21,00 грн
228,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
249,00
Экономия: -21,00 грн
228,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
249,00
Экономия: -21,00 грн
228,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
239,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -14,99 грн
228,00 грн