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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (55946) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
248,55
Экономия: -14,55 грн
234,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
246,75
Экономия: -9,74 грн
237,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
253,49
Экономия: -13,49 грн
240,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -11,99 грн
228,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
249,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
249,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
249,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
245,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
249,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
222,02 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
261,58
Экономия: -34,45 грн
227,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
265,76
Экономия: -38,36 грн
227,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
241,99
Экономия: -13,99 грн
228,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
245,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
216,18 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
249,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
245,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
256,58
Экономия: -29,71 грн
226,87 грн