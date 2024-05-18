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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №90 - Запорожье (285409) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
380,50 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -59,40 грн
354,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
370,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (70)
425,61
Экономия: -72,04 грн
353,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
406,99
Экономия: -39,94 грн
367,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
423,99
Экономия: -66,95 грн
357,04 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
414,00
Экономия: -59,40 грн
354,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
414,00
Экономия: -59,40 грн
354,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
408,99
Экономия: -51,95 грн
357,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
395,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
382,49
Экономия: -16,79 грн
365,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
390,15 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
380,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
380,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
391,77
Экономия: -20,70 грн
371,07 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
380,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (70)
427,56
Экономия: -27,24 грн
400,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
382,18
Экономия: -25,51 грн
356,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
367,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
368,28 грн