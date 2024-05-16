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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №90 - Львов (285409) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
379,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
389,21
Экономия: -33,12 грн
356,09 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
348,21 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
404,99
Экономия: -48,35 грн
356,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
332,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
356,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
385,99
Экономия: -29,35 грн
356,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
394,70
Экономия: -22,56 грн
372,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
408,19
Экономия: -50,91 грн
357,28 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
379,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
356,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
379,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
402,99
Экономия: -46,35 грн
356,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
358,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
399,99
Экономия: -43,35 грн
356,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
416,99
Экономия: -60,35 грн
356,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
443,99
Экономия: -87,35 грн
356,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
392,44
Экономия: -35,23 грн
357,21 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
385,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
477,99
Экономия: -121,35 грн
356,64 грн