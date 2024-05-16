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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №90 - Харьков (285409) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
413,28
Экономия: -44,03 грн
369,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
370,98 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
390,24 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
396,53
Экономия: -39,31 грн
357,22 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
374,22 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
373,86 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
372,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
371,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
380,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
378,18 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
368,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
403,82
Экономия: -43,97 грн
359,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
391,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
371,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
377,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
350,05
Экономия: -15,78 грн
334,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
340,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
351,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
346,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
374,31 грн