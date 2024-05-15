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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №90 - Днепр (Днепропетровск) (285409) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
408,68
Экономия: -56,25 грн
352,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
400,56
Экономия: -46,59 грн
353,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
380,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (5)
367,99
Экономия: -13,21 грн
354,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
390,03
Экономия: -36,45 грн
353,58 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
404,68
Экономия: -46,09 грн
358,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
432,26
Экономия: -77,07 грн
355,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
380,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
427,17
Экономия: -59,02 грн
368,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
318,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
422,73
Экономия: -57,01 грн
365,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
405,18
Экономия: -46,59 грн
358,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
398,18
Экономия: -41,82 грн
356,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
392,92
Экономия: -44,64 грн
348,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
399,08
Экономия: -41,71 грн
357,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
435,80
Экономия: -66,44 грн
369,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
380,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
422,81
Экономия: -56,91 грн
365,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
365,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5)
371,88 грн