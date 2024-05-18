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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №30 - Запорожье (285406) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
148,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
155,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
173,40
Экономия: -26,22 грн
147,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
148,10 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
167,99
Экономия: -29,09 грн
138,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
148,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
151,11 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
148,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
162,90
Экономия: -23,70 грн
139,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -8,60 грн
138,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
148,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
143,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
136,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
148,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
156,90
Экономия: -15,60 грн
141,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
148,10 грн