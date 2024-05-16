Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, МОНОКОМПОНЕНТНЫЕИнгибиторы ГМГ КoА-редуктазыАторвастатинАторисЦены в аптеках

Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №30 - Харьков (285406) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
149,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
135,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
148,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
148,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
142,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
148,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
154,69
Экономия: -13,70 грн
140,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
149,37 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
141,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
151,23 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
148,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
146,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
139,62 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -6,06 грн
138,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
150,90 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (3)
149,19 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
165,80
Экономия: -24,80 грн
141,00 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
151,53 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
156,93 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
143,70 грн