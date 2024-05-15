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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (285406) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
148,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
148,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
148,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
148,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
152,90
Экономия: -11,80 грн
141,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
148,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
151,80
Экономия: -9,90 грн
141,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
114,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
137,41
Экономия: -8,71 грн
128,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
131,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
148,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
148,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (50)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
148,10 грн