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Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №20 - Запорожье (135202) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
155,53
Экономия: -21,95 грн
133,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
154,44
Экономия: -14,58 грн
139,86 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
162,00
Экономия: -26,20 грн
135,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
141,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
153,99
Экономия: -20,45 грн
133,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
148,52
Экономия: -7,86 грн
140,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
132,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
141,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
145,24
Экономия: -13,75 грн
131,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
141,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
136,99
Экономия: -6,98 грн
130,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
141,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
144,40
Экономия: -11,12 грн
133,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
141,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
141,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
141,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
141,40 грн