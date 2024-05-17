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Амлодипин-Фармак таблетки 10 мг блистер, №20 - Запорожье (65951) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
17,34
Экономия: -1,34 грн
16,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
20,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
18,73 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
16,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
20,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
17,38
Экономия: -0,92 грн
16,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (5)
21,06 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (4)
16,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
18,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (4)
16,23
Экономия: -0,83 грн
15,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
21,70 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (5)
20,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (4)
17,06
Экономия: -0,66 грн
16,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
16,68
Экономия: -1,08 грн
15,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (5)
20,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (2)
16,01
Экономия: -1,01 грн
15,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
16,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (4)
16,25
Экономия: -0,65 грн
15,60 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
20,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
14,83
Экономия: -0,63 грн
14,20 грн