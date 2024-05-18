Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯСУЛЬФАНИЛАМИДЫ И ТРИМЕТОПРИМКомбинации сульфаниламидов и триметоприма, включая производныеСульфаметоксазол и триметопримБи-Септ-Фармак®Цены в аптеках

Би-Септ-Фармак® таблетки 480 мг блистер, №20 - Запорожье (55103) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,30 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
113,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
120,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
142,92
Экономия: -18,77 грн
124,15 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
134,23
Экономия: -10,08 грн
124,15 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
137,98
Экономия: -19,03 грн
118,95 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
137,96
Экономия: -18,96 грн
119,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
137,96
Экономия: -18,96 грн
119,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
133,99
Экономия: -15,04 грн
118,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
136,91
Экономия: -10,06 грн
126,85 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
129,75 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
136,82
Экономия: -14,93 грн
121,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
128,30 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
137,90
Экономия: -20,10 грн
117,80 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
145,10
Экономия: -20,71 грн
124,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
130,55
Экономия: -6,65 грн
123,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
142,36
Экономия: -17,97 грн
124,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
135,04
Экономия: -10,94 грн
124,10 грн