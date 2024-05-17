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Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл в пачке, №1 - Запорожье (190230) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
161,73
Экономия: -36,74 грн
124,99 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
146,93
Экономия: -22,17 грн
124,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
129,12 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
156,00
Экономия: -30,00 грн
126,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
141,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
151,55
Экономия: -11,19 грн
140,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
134,98 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
156,00
Экономия: -30,00 грн
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
153,42
Экономия: -29,20 грн
124,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
152,72
Экономия: -28,34 грн
124,38 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
166,14
Экономия: -42,06 грн
124,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
142,13
Экономия: -17,22 грн
124,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
156,90
Экономия: -32,82 грн
124,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
158,33
Экономия: -33,86 грн
124,47 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
141,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
156,08
Экономия: -31,41 грн
124,67 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
141,70 грн