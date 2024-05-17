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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №30 - Запорожье (77311) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
34,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
37,70
Экономия: -4,28 грн
33,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
37,72
Экономия: -4,30 грн
33,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
34,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
37,50
Экономия: -4,08 грн
33,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
36,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: таблетки (20)
33,24
Экономия: -1,89 грн
31,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
37,89
Экономия: -4,47 грн
33,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (4)
37,73
Экономия: -4,31 грн
33,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
37,90
Экономия: -4,48 грн
33,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
37,60 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
34,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
34,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (13)
37,73
Экономия: -4,31 грн
33,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
34,93 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
17,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (6)
37,90
Экономия: -4,48 грн
33,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (3)
34,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (2)
37,90
Экономия: -4,48 грн
33,42 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
37,19
Экономия: -6,89 грн
30,30 грн