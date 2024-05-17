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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №30 - Одесса (77311) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (6)
34,78
Экономия: -1,30 грн
33,48 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
36,64
Экономия: -1,27 грн
35,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9)
37,70
Экономия: -4,22 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
37,82
Экономия: -4,34 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
37,70
Экономия: -4,22 грн
33,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
38,82
Экономия: -2,88 грн
35,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (4)
37,84
Экономия: -4,36 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
37,32
Экономия: -3,84 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (2)
37,72
Экономия: -4,24 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (4)
33,48 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (4)
37,70
Экономия: -4,22 грн
33,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
32,80
Экономия: -2,39 грн
30,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (5)
33,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
29,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (11)
37,73
Экономия: -4,25 грн
33,48 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (4)
37,73
Экономия: -4,25 грн
33,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
37,57
Экономия: -1,58 грн
35,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (5)
37,36
Экономия: -3,88 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (2)
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (4)
37,74
Экономия: -4,26 грн
33,48 грн