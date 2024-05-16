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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №30 - Львов (77311) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 45 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
36,36 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
32,95 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
37,70
Экономия: -4,22 грн
33,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
32,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
36,05
Экономия: -2,57 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
37,87
Экономия: -4,39 грн
33,48 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
37,63
Экономия: -4,15 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
37,88
Экономия: -4,40 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
35,13
Экономия: -1,65 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
37,75
Экономия: -4,27 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (8)
37,90
Экономия: -4,42 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (7)
37,16
Экономия: -3,68 грн
33,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (3)
34,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (7)
33,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (3)
32,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: таблетки (10)
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (5)
37,79
Экономия: -4,31 грн
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (4)
33,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (8)
37,84
Экономия: -4,36 грн
33,48 грн