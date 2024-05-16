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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №30 - Харьков (77311) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
37,90
Экономия: -4,40 грн
33,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
34,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
37,90
Экономия: -4,40 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (4)
37,90
Экономия: -4,40 грн
33,50 грн
Экономная аптека
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
36,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
37,12
Экономия: -3,62 грн
33,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
30,13
Экономия: -2,86 грн
27,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (9)
37,73
Экономия: -4,23 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
37,32
Экономия: -3,82 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
37,90
Экономия: -4,40 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (5)
37,87
Экономия: -4,37 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (4)
37,70
Экономия: -4,20 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (4)
37,74
Экономия: -4,24 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (5)
37,78
Экономия: -4,28 грн
33,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (3)
35,48
Экономия: -1,57 грн
33,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (5)
20,53
Экономия: -1,33 грн
19,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
36,33
Экономия: -2,83 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (6)
37,89
Экономия: -4,39 грн
33,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (4)
37,73
Экономия: -4,23 грн
33,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (9)
36,60
Экономия: -3,51 грн
33,09 грн