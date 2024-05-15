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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (77310) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
16,68
Экономия: -1,81 грн
14,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
25,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: таблетки (10)
16,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
29,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
14,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
14,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (3)
32,10
Экономия: -2,76 грн
29,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
14,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
31,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
32,95
Экономия: -4,61 грн
28,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (2)
15,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
31,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: таблетки (10)
14,97 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (8)
32,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (5)
29,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
14,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
25,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
32,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (2)
29,67 грн