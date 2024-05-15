Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (77310) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 22 аптеках
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Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
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Днепр, пл. Вокзальная, 13
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Днепр, тупик Запорожский, 5
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Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
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Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
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Днепр, просп. Слобожанский, 12
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Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
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Днепр, просп. Героев, 2
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Днепр, просп. Героев, 11-Б
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Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
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Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
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Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
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