Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин-АстрафармЦены в аптеках

Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (77308) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
24,92 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
27,03
Экономия: -3,11 грн
23,92 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
26,92
Экономия: -3,00 грн
23,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
24,92 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (5)
26,94
Экономия: -3,02 грн
23,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
25,79 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (8)
27,00
Экономия: -3,08 грн
23,92 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
27,00
Экономия: -4,80 грн
22,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (8)
26,96
Экономия: -3,04 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
25,80
Экономия: -1,88 грн
23,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
18,60 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
24,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
24,92 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (10)
26,51
Экономия: -2,59 грн
23,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
24,94 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
24,56 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (3)
26,94
Экономия: -3,02 грн
23,92 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (9)
26,70
Экономия: -2,78 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (4)
27,07
Экономия: -3,15 грн
23,92 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
24,91
Экономия: -3,31 грн
21,60 грн