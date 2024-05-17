Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин-АстрафармЦены в аптеках

Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №30 - Одесса (77308) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (5)
26,63
Экономия: -2,71 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
26,90
Экономия: -2,98 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (6)
26,30
Экономия: -2,38 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (4)
24,10
Экономия: -0,18 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (3)
26,63
Экономия: -2,71 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
24,50
Экономия: -0,58 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (3)
26,93
Экономия: -3,01 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (7)
25,59
Экономия: -1,67 грн
23,92 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (4)
25,91
Экономия: -1,99 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (8)
26,92
Экономия: -3,00 грн
23,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
24,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (3)
24,51
Экономия: -0,59 грн
23,92 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (2)
26,64
Экономия: -2,72 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (6)
26,64
Экономия: -2,72 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (5)
25,73
Экономия: -1,81 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (6)
26,97
Экономия: -3,05 грн
23,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
26,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
24,10
Экономия: -2,20 грн
21,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (5)
25,66
Экономия: -1,74 грн
23,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (6)
26,32
Экономия: -2,40 грн
23,92 грн