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Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №30 - Киев (77308) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
26,98
Экономия: -3,06 грн
23,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
26,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
22,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (8)
25,14
Экономия: -1,22 грн
23,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (10)
27,05
Экономия: -2,11 грн
24,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: блистер (1)
26,16 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -0,75 грн
12,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
25,12
Экономия: -1,20 грн
23,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (6)
27,05
Экономия: -2,11 грн
24,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
27,05
Экономия: -2,11 грн
24,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (7)
24,90
Экономия: -0,98 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (6)
26,63
Экономия: -2,71 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (6)
26,62
Экономия: -2,70 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (5)
26,07
Экономия: -2,15 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (7)
26,12
Экономия: -2,20 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (3)
26,83
Экономия: -2,91 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (3)
26,94
Экономия: -3,02 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (3)
25,11
Экономия: -1,19 грн
23,92 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (10)
26,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (3)
27,00
Экономия: -3,08 грн
23,92 грн