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Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (77308) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
26,64
Экономия: -2,72 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
27,07
Экономия: -3,15 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (4)
26,40
Экономия: -2,48 грн
23,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
24,60 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (3)
26,92
Экономия: -3,00 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
26,76
Экономия: -2,84 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (8)
26,00
Экономия: -2,08 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (13)
26,91
Экономия: -2,99 грн
23,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (7)
24,90
Экономия: -0,98 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (5)
26,68
Экономия: -2,76 грн
23,92 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (2)
27,06
Экономия: -3,14 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (7)
26,30
Экономия: -2,38 грн
23,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
12,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (9)
27,05
Экономия: -3,13 грн
23,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (7)
25,08
Экономия: -1,16 грн
23,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (6)
25,40
Экономия: -1,48 грн
23,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
12,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
24,98
Экономия: -0,98 грн
24,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (3)
26,60
Экономия: -2,68 грн
23,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
24,94 грн