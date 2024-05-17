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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №60 - Запорожье (622883) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
59,89 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -10,30 грн
54,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
59,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
59,84 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
57,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
59,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (2)
59,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
52,83 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
59,85 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (2)
56,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
52,83 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: таблетки (30)
64,90
Экономия: -12,10 грн
52,80 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
41,42
Экономия: -3,39 грн
38,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
60,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
63,99
Экономия: -4,86 грн
59,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
62,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
64,05
Экономия: -5,77 грн
58,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
59,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
58,93 грн