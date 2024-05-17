Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин-АстрафармЦены в аптеках

Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №60 - Одесса (622883) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
61,18
Экономия: -2,67 грн
58,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
64,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (2)
56,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
57,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (6)
49,43 грн
Полимед
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Болгарская, 38
Всего: упаковка (1)
52,86 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (2)
64,80 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: упаковка (2)
55,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
64,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
59,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
Всего: упаковка (2)
56,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
62,86 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (2)
59,88 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
Всего: блистер (2)
56,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
58,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Всего: упаковка (1)
59,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (2)
59,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 45 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (2)
59,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (2)
59,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (2)
61,68 грн