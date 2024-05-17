Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №60 - Одесса (622883) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Полимед
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Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
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Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
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Николаев, просп. Мира, 1/1
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Вознесенск, ул. Центральная, 9
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Врадиевка, ул. Независимости, 92
Мед-сервис
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Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
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Всего: блистер (2)
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Измаил, просп. Независимости, 72-П
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Мед-сервис
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Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
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Кривой Рог, просп. Почтовый, 48