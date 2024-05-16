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Амлодипин-Астрафарм таблетки 10 мг блистер, №60 - Киев (622883) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
59,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
64,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (2)
64,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (3)
61,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (2)
62,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (2)
64,90
Экономия: -2,30 грн
62,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
59,86 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
59,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
59,05 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Эрнста Федора, 16
Всего: упаковка (2)
64,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (2)
59,86 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
58,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (2)
59,88 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (4)
56,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 36
Всего: упаковка (2)
55,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: таблетки (50)
64,90 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (3)
62,50
Экономия: -1,87 грн
60,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (3)
58,93 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 3
Всего: упаковка (1)
59,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 9
Всего: упаковка (1)
59,89 грн