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Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №60 - Одесса (622876) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
43,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
42,70 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (2)
41,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (1)
43,20 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Всего: упаковка (1)
37,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: блистер (5)
40,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: блистер (1)
43,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
39,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
Всего: упаковка (2)
42,10
Экономия: -4,06 грн
38,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
63,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
Всего: упаковка (1), блистер (3)
37,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (3)
39,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (2)
39,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (2)
39,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (3)
39,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (2)
43,09
Экономия: -5,05 грн
38,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
39,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (2)
39,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (2)
39,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
Всего: упаковка (3)
39,90 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Соборная, 11
Всего: упаковка (2)
39,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15
Всего: упаковка (1), блистер (5)
37,15 грн