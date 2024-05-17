Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №60 - Одесса (622876) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Одесса, ул. Канатная, 16
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Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
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Великодолинское, ул. Черноморская, 2
Бажаемо здоровья
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Николаев, ул. Чкалова, 91-А
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Николаев, просп. Центральный, 147/4
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Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
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Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
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Врадиевка, ул. Независимости, 92
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Кривой Рог, просп. Победы, 35
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Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
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Умань, ул. Небесной Сотни, 7
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Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
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Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Мед-сервис
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Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Мед-сервис
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Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Мед-сервис
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Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
Экономная аптека
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Покров, ул. Соборная, 11
Бажаемо здоровья
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Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15