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Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №60 - Львов (622876) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
21,60 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
39,93 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (2)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: таблетки (50)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (1)
39,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
37,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (3)
38,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
Всего: упаковка (2)
35,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (3)
42,86
Экономия: -4,82 грн
38,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (4)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (5)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
18,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
Всего: упаковка (2)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 27
Всего: упаковка (1)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1)
21,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/2
Всего: упаковка (3)
43,11
Экономия: -5,07 грн
38,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хотин, ул. Олимпийская, 68-А
Всего: таблетки (10)
38,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
Всего: упаковка (2)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (2)
41,32
Экономия: -3,28 грн
38,04 грн