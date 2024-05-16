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Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №60 - Киев (622876) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
63,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (26)
63,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
43,28
Экономия: -3,38 грн
39,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
63,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (4)
43,28
Экономия: -3,38 грн
39,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (5)
43,28
Экономия: -3,38 грн
39,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
39,90 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (3)
41,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (4)
43,28
Экономия: -3,38 грн
39,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
39,37 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
39,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (2)
37,46 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (9)
43,28
Экономия: -3,38 грн
39,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
43,31
Экономия: -1,50 грн
41,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (3)
39,88 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (2)
41,60 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
39,37 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
Всего: упаковка (2)
39,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Калнышевского Петра, 8
Всего: упаковка (1)
37,46 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (4)
43,28
Экономия: -3,38 грн
39,90 грн