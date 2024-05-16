Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №60 - Харьков (622876) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Магнолия
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вологодская, 35-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Астарта
Подробнее
Всего: таблетки (40)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Магнолия
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Сатурн-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Сатурн-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37