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Амлодипин-Астрафарм таблетки 5 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (622876) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
20,87
Экономия: -2,03 грн
18,84 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
40,93
Экономия: -5,22 грн
35,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
40,44
Экономия: -4,30 грн
36,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
44,84
Экономия: -6,12 грн
38,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (2)
41,55
Экономия: -2,94 грн
38,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
39,92 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
43,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
38,13
Экономия: -2,66 грн
35,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
19,98
Экономия: -1,13 грн
18,85 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
43,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
39,63
Экономия: -4,07 грн
35,56 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
38,35
Экономия: -2,70 грн
35,65 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (4)
39,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
44,29
Экономия: -5,19 грн
39,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
37,48
Экономия: -2,21 грн
35,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
40,78
Экономия: -5,07 грн
35,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
43,35
Экономия: -2,82 грн
40,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
20,37
Экономия: -1,40 грн
18,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
21,04
Экономия: -2,05 грн
18,99 грн