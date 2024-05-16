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Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер тм Илан Фарм, №20 - Киев (846759) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Ласкава
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (6)
39,20 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Всего: упаковка (7)
38,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Волынская, 16
Всего: упаковка (9)
38,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (4)
37,80 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Лесной, 6
Всего: упаковка (4)
39,20 грн
Народная твоя
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ужвий Натальи, 12
Всего: упаковка (6)
38,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (2)
39,20 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (5)
37,80 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (5)
37,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, просп. Берестейский, 106/2
Всего: упаковка (6)
37,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (2)
38,70 грн
Витамин
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (9)
36,90 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 11
Всего: упаковка (1)
37,30 грн
Народная твоя
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
Всего: упаковка (3)
37,80 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (9)
38,70 грн
В других городах:
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Вишневое, ул. Святошинская, 42
Всего: упаковка (1)
37,80 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святоюрьевская, 11
Всего: упаковка (3)
38,30 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, шоссе Одесское, 1
Всего: упаковка (5)
35,50 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 7-М
Всего: упаковка (2)
37,80 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 20:00
Ирпень, ул. Мечникова, 108-В
Всего: упаковка (10)
38,30 грн