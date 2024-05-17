Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол ЭкстраЦены в аптеках

Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер тм Baum Pharm, №20 - Одесса (761249) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (16)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (4)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (10)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (4)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (10)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (4)
46,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (3)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (10)
46,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (12)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (4)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (7)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (13)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (15)
46,00 грн