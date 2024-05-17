Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер, №20 - Одесса (52065) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
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Одесса, ул. Нежинская, 54
1 социальна аптека
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Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
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Одесса, пер. Семафорный, 4
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Одесса, ул. Канатная, 100/1
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Одесса, просп. Шевченко, 17
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Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
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Одесса, ул. Судостроительная, 11
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (13)
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Одесса, дорога Фонтанская, 63
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (13), блистер (1)
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Одесса, просп. Глушко Академика, 22
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Всего: таблетки (10)
Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (36), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (28)
Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Березанка, ул. Суворова, 62
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (11), блистер (1)
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Николаев, просп. Корабелов, 14
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (15), блистер (1)
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Николаев, просп. Богоявленский, 338/1