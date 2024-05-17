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Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер, №20 - Одесса (52065) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (11)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (10), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (20), блистер (1)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (17), блистер (1)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (17), блистер (1)
55,10
Экономия: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (9)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (8)
55,70
Экономия: -6,50 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (11)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (14)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (23), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (17)
54,00
Экономия: -4,80 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (10)
55,70
Экономия: -6,50 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (27), блистер (1)
55,10
Экономия: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (13)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (13), блистер (1)
49,20 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: таблетки (10)
41,36 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (36), блистер (1)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (28)
49,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Березанка, ул. Суворова, 62
Всего: упаковка (5)
38,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (11), блистер (1)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (15), блистер (1)
49,20 грн