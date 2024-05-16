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Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер, №20 - Киев (52065) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (10), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (13)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
44,19 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (12)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (10)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (10), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (4), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (25), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
39,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (12)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (10)
55,10
Экономия: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (6), блистер (1)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (9)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (6)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (9)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (6)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Здоровая семья
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (9)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (15), блистер (1)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (17), блистер (1)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (10), блистер (1)
56,80
Экономия: -7,60 грн
49,20 грн