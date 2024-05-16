Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол ЭкстраЦены в аптеках

Амброксол Экстра таблетки 30 мг блистер, №20 - Харьков (52065) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (6), блистер (1)
54,50
Экономия: -5,30 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (16)
52,20
Экономия: -3,00 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (23)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (11), блистер (1)
55,10
Экономия: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (13)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (11), блистер (1)
55,70
Экономия: -6,50 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (8), блистер (1)
56,30
Экономия: -7,10 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (17)
50,50
Экономия: -1,30 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (13), блистер (1)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (6)
52,20
Экономия: -3,00 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (11)
52,20
Экономия: -3,00 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (15)
51,10
Экономия: -1,90 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (19), блистер (1)
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (3), блистер (1)
52,20
Экономия: -3,00 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (9)
50,50
Экономия: -1,30 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (44), блистер (1)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (12)
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (24)
51,60
Экономия: -2,40 грн
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (9)
49,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (3)
49,20 грн